Haberler

Kasımpaşa ve Antalyaspor Golsüz Eşitlikte

Kasımpaşa ve Antalyaspor Golsüz Eşitlikte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda kale önünde savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada Kerem Demirbay'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Diabate, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Julian topu çeldi. Dönen topu yeniden önünde bulan Diabate, kale alanının solundan bir kez daha şutunu çıkardı ve savunmada Veysel meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Ben Ouanes'in sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktasının solundan Diabate'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Godfried Frimpong, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Emre Yanar, Cem Üstündag, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Taşdemir, Attila Szalai, Atakan Müjde, Mamadou Fall, Ali Yavuz Kol, Cenk Tosun, Habib Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 23), Dario Saric, Nikola Storm, Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Ramzi Safuri, Hasan Yakub İlçin, Doğukan Sinik, Yohan Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırı: Aracına GPS yerleştirilmiş, 37 mermiyle vurulmuş

Kağıthane'deki kalaşnikoflu infazda kan donduran detaylar ortaya çıktı
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur