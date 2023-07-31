Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Rogerio Thuram'ın sözleşmesini uzattı
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Pendikspor, Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkıları olan Rogerio Thuram'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Geçen sezon 1. Lig'de 26 maça çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 10 gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, santrfor Rogerio Thuram'ın sözleşmesini uzattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselmemizde büyük katkıları olan Rogerio Thuram'ın sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır." denildi.
Geçen sezon 1. Lig'de 26 maça çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 10 kez fileleri havalandırdı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor