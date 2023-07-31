Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Rogerio Thuram'ın sözleşmesini uzattı

Pendikspor, Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkıları olan Rogerio Thuram'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Geçen sezon 1. Lig'de 26 maça çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı santrfor, 10 gol kaydetti.