Trendyol Süper Lig'in Son Haftasında Görev Yapacak Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in Son Haftasında Görev Yapacak Hakemler Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. 30 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar sürecek olan son hafta maçlarında hangi hakemlerin görev alacağı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı bugün, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 38. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka

31 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor: Kadir Sağlam

1 Haziran Pazar

19.00 Samsunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Bodrum FK - Beşiktaş: Cihan Aydın - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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