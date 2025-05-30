Trendyol Süper Lig'in Son Haftasında Görev Yapacak Hakemler Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. 30 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar sürecek olan son hafta maçlarında hangi hakemlerin görev alacağı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı bugün, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 38. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
30 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Sarper Barış Saka
31 Mayıs Cumartesi
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor: Kadir Sağlam
1 Haziran Pazar
19.00 Samsunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Bodrum FK - Beşiktaş: Cihan Aydın - İSTANBUL