Trendyol Süper Lig'in Resmi Yayıncısı Digiturk, Korsan Yayıncılıkla Mücadeleyi Önemsiyor

Digiturk'ün spordan sorumlu grup başkanı Rashed Al-Marri, korsan yayıncılıkla etkili mücadelenin Türk futbol endüstrisinin sürdürülebilirliği ve gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Al-Marri, korsan yayıncılığın marka değerine zarar verdiğini ve finansal sürdürülebilirliği zayıflattığını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in resmi yayıncısı Digiturk'ün spordan sorumlu grup başkanı Rashed Al-Marri, korsan yayıncılıkla etkili mücadelenin, Türk futbol endüstrisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Al-Marri, Trendyol Süper Lig'in fikstür çekiminde yaptığı konuşmada, Türk futbolunun marka değerini yükseltmek ve sürdürülebilir bir finansal büyüme sağlamak için korsan yayıncılıkla etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

beIN SPORTS'un Türk futbolunu 100'den fazla ülkede yayınladığına dikkati çeken Al-Marri, "Korsan yayınlar ligin marka değerine büyük zarar veriyor ve tüm futbol ekonomisinin gelir kaybı yaşamasına yol açıyor. Ayrıca korsan yayıncılık, yasal yayıncıların pazar payını önemli ölçüde aşındırabilir. İzleyicileri yayın hakkı sahibi kanallardan uzaklaştırarak reklam gelirlerini ve abonelik oranlarını olumsuz etkiler. Bu durum yayıncıların finansal sürdürülebilirliğini zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda kaliteli programlara ve yeni spor haklarına yatırım kabiliyetini de ortadan kaldırır." ifadelerini kullandı.

Korsan yayınların tüketiciler için de risk oluşturduğunu aktaran Al-Marri, şunları kaydetti:

"İzinsiz yayın yapan web siteleri ve uygulamalar, izleyicileri kötü amaçlı yazılımlara, kötü niyetli reklamlara her ikisi de izleyicinin kişisel bilgilerini riske atar ve nihayetinde düşük kaliteli içeriğe maruz bırakabilir. Korsan yayıncılıktan kaynaklanan gelir kayıpları altyapı yatırımları başta olmak üzere, sporun toplumun daha geniş bir kesimine yayılmasına yönelik girişimlere ve tüm spor ekosistemine zarar verir. Bu nedenle korsanla mücadele için sıkı tedbirler alınması; maddi kayıpların azaltılması, fikri mülkiyet haklarının korunması ve Türkiye yayıncılık pazarının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor."???????