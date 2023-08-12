Trendyol Süper Lig'in İlk Haftasında Kayserispor ile Galatasaray Karşı Karşıya
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
2. dakikada Barış'ın sağ kanattan yerden ortasında Mertens'in dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berkan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
15. dakikada savunmadan atılan topla Galatasaray yarı alanının ortasında buluşan Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.
21. dakikada Oliviera'nın sol kanattan ortasında topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarıya çıktı.
24. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dubois'nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.
31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla kornere gitti.
34. dakikada Kerem'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde yükselen Berkan'ın kafa vuruşunda kaleci Bilal topu çıkardı.
44. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kerem'in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Attamah, Ali Karimi, Kemen, Gökhan, Uzodimma, Baran, Cardoso, Thiam
Yedekler: Mehmet, Kolovetsios, Ramazan, Ahmet Hayrullah, Ethem, Ackah, Talha, Mane, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu
Yedekler: Günay, Angelino, Kaan, Emin, Kerem, Torreira, Icardi, Yunus, Zaha, Halil
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Baran, Uzodimma (Kayserispor), Barış, Boey (Galatasaray) - KAYSERİ