Trendyol Süper Lig'in İlk Golü Joelson Fernandes'ten Geldi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk golü Galatasaray- Hatayspor maçının 52. dakikasında Hataysporlu Joelson Fernandes'ten geldi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golü 52. dakikada Hatayspor'un Portekizli futbolcusu Joelson Fernandes'ten geldi. Hızlı gelişen Hatayspor atağında Rui Pedro, sol taraftan ceza sahasına hareketlenerek kaleci Muslera'dan da sıyrılmak istedi. Muslera'nın müdahalesiyle topu önünde bulan Joelson Fernandes, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda sezonun da ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, mücadelenin 56. dakikasında sarı kart gören Joelson Fernandes, sezonun ilk sarı kartını da gören oyuncu oldu. - İSTANBUL