Trendyol Süper Lig'in En İyi Hücum İkilisi: Onuachu ve Augusto

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Paul Onuachu ve Felipe Augusto ikilisi, attıkları toplam 13 golle ligin en verimli hücum ikilisi oldu. Onuachu 8 gol, Augusto ise 5 golle katkı sağladı. Fenerbahçe'nin En-Nesyri ve Talisca ikilisi onları takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi Paul Onuachu ve Felipe Augusto oldu. İkili, attıkları toplam 13 golle ligin yıldız isimlerini geride bırakmayı başardı.

Trabzonspor'un hücum hattının en etkili iki ismi Paul Onuachu ve Felipe Augusto, Trendyol Süper Lig'de de sezon başından bu yana gösterdikleri performansla birçok önemli futbolcuyu geride bıraktı. Onuachu ile Augusto, birlikte 13 gole imza atarak bu alanda ligin en üretken hücum ikilisi oldu. Onuachu 8 gol ve 1 asistle öne çıkarken, Augusto da 5 golle takımına katkı verdi.

Ligin yıldız isimlerine fark attılar

Onuachu ve Augusto, sadece performanslarıyla değil, ekonomik verimlilikleriyle de Süper Lig'de ön planda. Birlikte 13 gole ulaşan bordo-mavili oyuncular, hem süre hem maliyet açısından rakiplerinin önünde yer aldı. Trabzonsporlu futbolcular, takım bütçesine oranla verdikleri katkı bakımından rakip hücum hatlarına büyük fark attı.

Takipçileri Fenerbahçe'den En-Nesyri ve Talisca

Trabzonspor'un golcü ikilisini, Fenerbahçe'den En-Nesyri ve Talisca takip etti. Sarı-lacivertli oyuncular, toplamda 11 gole imza atarken, En-Nesyri 6 gol, Talisca ise 5 gol ve 1 asist sağladı.

Rafa Silva ve Tammy Abraham üçüncü sırada

Beşiktaş'tan Rafa Silva ve Tammy Abraham ikilisi ise üçüncü sırada bulunuyor. Rafa ve Abraham, 5'er golle toplam 10 gole katkı sağladı. Siyah-beyazlı futbolcuların birer de asisti bulunuyor.

Galatasaray beşinci sırada

En iyi hücum ikilisi sıralamasında Başakşehir'in ardından Galatasaray, Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile beşinci sırada. Icardi 6 kez fileleri sarsarken, Barış Alper Yılmaz da 3 kez gol sevinci yaşadı. Barış Alper ayrıca 3 de gol pası verdi.

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Victor Osimhen ise Süper Lig'in aksine şampiyonlar liginde daha çok gol attı. Ligde 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, Şampiyonlar Liginde 6 golle ön plana çıktı. - TRABZON

TRABZON
