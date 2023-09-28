Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor - Hatayspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EY Sivasspor ile Hatayspor arasında yarın oynanacak maçta hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Sivasspor -Hatayspor müsabakasının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. - SİVAS