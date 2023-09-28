Haberler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Maçlar yarın, 30 Eylül Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları yarın, 30 Eylül Cumartesi, 1 Eylül Pazar ve 2 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 Eylül Cumartesi

13.30 Sivasspor - Hatayspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 Eylül Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

19.00 Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

19.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

2 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Başakşehir: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Eylül Spor Haberler

title