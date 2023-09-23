Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Pendikspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Pendikspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Pendikspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Oscar Romero paslaşarak kullandığı korner sonrasında ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Dituro'dan seken topa Berkay Sülüngöz'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti, VAR'da yapılan inceleme neticesinde ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
32. dakikada sol taraftan Sequeira'nın pasında topla buluşan Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
36. dakikada ceza sahası içi sol çaprasında topla buluşan Lasagna'nın şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.
45+1. dakikada sağ taraftan atılan uzun topta Sequiera, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rakibinin müdahalesiyle yerde kalması neticesinde Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltıya hükmetti.
45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Oscar Romero'nun kalecinin soluna yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Şener, Cemil Tunç
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Midstjö, Lusamba, Oscar Romero, Endri Çekiçi, Thuram
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Görkem Bitin, Halil Akbunar, Murat Akça, Diaby, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Sturaro, Shukurov, Ryan Mendes, Kerem Atakan Kesgin, Güven Yalçın, Lasagna
Yedekler: Emre Bilgin, Dresevic, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Darri, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Adnan Uğur, Paoletti
Teknik Direktör: Alpaslan Erdem
Gol: Oscar Romero (dk. 45+2 pen.) (Pendikspor) - İSTANBUL