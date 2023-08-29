Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 4. haftanın programı ve hakemler şöyle:

1 Eylül Cuma

21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Erkan Özdamar

21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

2 Eylül Cumartesi

19.15 Pendikspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.15 Rams Başakşehir - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Antalyaspor - Kayserispor: Yasin Kol

21.45 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

3 Eylül Pazar

19.15 Samsunspor - İstanbulspor: Burak Şeker

19.15 Beşiktaş - Antalyaspor: Zorbay Küçük

21.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Hatayspor - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka - İSTANBUL