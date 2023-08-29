Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Maçlar 1-3 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig'de 4. haftanın programı ve hakemler şöyle:
1 Eylül Cuma
21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Erkan Özdamar
21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
2 Eylül Cumartesi
19.15 Pendikspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.15 Rams Başakşehir - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Antalyaspor - Kayserispor: Yasin Kol
21.45 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan
3 Eylül Pazar
19.15 Samsunspor - İstanbulspor: Burak Şeker
19.15 Beşiktaş - Antalyaspor: Zorbay Küçük
21.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
21.45 Hatayspor - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka - İSTANBUL