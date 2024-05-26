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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında VAR hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) duyuruldu. Şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren maçlarda VAR hakemleri görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün 7 müsabaka oynanacak ve tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak. Şampiyonluğun ve küme düşen son takımın belli olacağı son haftada VAR hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. İki ekip arasındaki mücadelede VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak.

Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Müsabakada VAR hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello görev alacak.

Bugünkü maçların VAR hakemleri şöyle:

Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk

Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Claudio Pereira

Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Bülent Birincioğlu

Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro

Hatayspor - Çaykur Rizespor: Johann Pfeifer - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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