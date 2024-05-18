Fatih Karagümrük, Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup olarak 1. Lig'e düştü

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak sezonun bitimine bir hafta kala bir 1. Lig'e düştü. - İSTANBUL