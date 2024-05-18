Fatih Karagümrük, Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup olarak 1. Lig'e düştü
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak sezonun bitimine bir hafta kala bir 1. Lig'e düştü. Maç sonucuyla birlikte Fatih Karagümrük, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonunda küme düşme hattına gerileyerek 1. Lig'e veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak sezonun bitimine bir hafta kala bir 1. Lig'e düştü. - İSTANBUL