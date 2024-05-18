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Fatih Karagümrük, Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup olarak 1. Lig'e düştü

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak sezonun bitimine bir hafta kala bir 1. Lig'e düştü. Maç sonucuyla birlikte Fatih Karagümrük, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonunda küme düşme hattına gerileyerek 1. Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak sezonun bitimine bir hafta kala bir 1. Lig'e düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

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