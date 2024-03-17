Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında VAR Onur Özütoprak

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe bugün saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Serkan Tokat, Deniz Caner Özaral ve Emre Malok eşlik edecek. - İSTANBUL