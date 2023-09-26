Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında hakem Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği İstanbulspor- Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Koray Gençerler görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'da karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Mücadelede VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da da Emre Malok ile Candaş Elbil görev alacak. - İSTANBUL