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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçta hakem Abdülkadir Bitigen görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında hakem Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği İstanbulspor- Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Koray Gençerler görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'da karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Mücadelede VAR'da Koray Gençerler, AVAR'da da Emre Malok ile Candaş Elbil görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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