Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasında çarşamba günü oynanacak maçta hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak olan Antalyaspor - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak. - SİVAS