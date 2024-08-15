Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın oynanacak Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta boyunca birçok maç heyecanı yaşanacak.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın oynanacak Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 17 Ağustos Cumartesi, 18 Ağustos Pazar ve 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor, yarın saat 21.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta, 18 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Hatayspor - Kasımpaşa ve Eyüpspor - Bodrum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Trabzonspor, ligde 2. haftayı BAY geçecek.
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK - İSTANBUL