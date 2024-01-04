Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası olan 19. haftada heyecan yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar

13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan - İSTANBUL