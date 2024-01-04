Trendyol Süper Lig'in 19. Haftası Başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın maçları belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
6 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
7 Ocak Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)