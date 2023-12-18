Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Müsabakalar yarın, 20 Aralık Çarşamba ve 21 Aralık Perşembe günü yapılacak.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Çarşamba ve 21 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig'de 17. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
17.00 RAMS Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 Aralık Çarşamba
17.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 Aralık Perşembe
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdülkadir Bitigen - İSTANBUL