Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında Kayserispor ile Pendikspor Karşı Karşıya
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan aldığı pasla kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Sequeira'nın şutunda kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
22. dakikada Midstsjö'nün savunmanın arkasına attığı topla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Erencan'ın şutunda kaleci Bilal gole izin vermedi.
33. dakikada ceza sahası sol çaprazdan ceza sahası çizgisi önünde kazanılan serbest vuruşta Midstsjö, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Bilal köşeye giden topun sahibi oldu.
40 dakikada sağ kanattan çizgiye sokulan Karimi'nin ceza sahasına gönderdiği pasta Boa Morte, gol çizgisine yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.
45. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Thiam dokunamayınca defans topu uzaklaştırdı.
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali, Karimi, Boa Morte, Ramazan, Kemen, Cardoso, Thiam
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Kartal, Bahoken, Mehmet Eray, Mane, Baran, Arif, Ackah, Jeanvier
Teknik Direktör: Recep Uçar
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan, Lusamba, Thuram, Erencan, Halil
Yedekler: Burak, Emre, Kappel, Çekiçi, Romero, Murat, Rassoul, Hassan, İbrahim, Alpaslan
Teknik Direktör: Ivo Vieira - KAYSERİ