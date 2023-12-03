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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında VAR görevi Alper Ulusoy'a verildi

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Alper Ulusoy görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Alper Ulusoy görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş bugün saat 19.00'da karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Müsabakada VAR'da Alper Ulusoy, AVAR'da da Ali Şansalan ile İbrahim Bozbey görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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