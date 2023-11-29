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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında hakemler açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 1 Aralık Cuma, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Süper Lig'de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

1 Aralık Cuma:

20.00 A. Hatayspor-Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Alanyaspor-Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Sivasspor: Bahattin Şimşek - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Aralık Süper Lig Futbol Spor Haberler

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