Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 1 Aralık Cuma, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Süper Lig'de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
1 Aralık Cuma:
20.00 A. Hatayspor-Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Alanyaspor-Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Sivasspor: Bahattin Şimşek - İSTANBUL