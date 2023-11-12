Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor ile Samsunspor karşı karşıya
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor ile Samsunspor arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
30. dakikada ceza yayı sağından Lusamba'nın ara pasında topla buluşan Diaby'nin kale önünden yaptığı vuruşta kaleci Okan gole izin vermedi.
35. dakikada sağ taraftan Diaby'nin pasında Erencan Yardımcı ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Erencan'ın kontrolü sağlayamaması sonucu boşta kalan topa Halil Akbunar'ın penaltı noktasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale üzerinden dışarıya çıktı.
45+1. dakikada sol taraftan Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden dışarıya gitti.
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Olguncan, Ali Tuna
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Rassoul, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby, Endri Çekici, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Serkan Asan, Vukovic, Midtsjö, Gökcan Kaya, Leandro Kappel, Görkem Bitin, Thuram
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Samsunspor: Okan Kocuk, Mickeal Tirpan, Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser (Soner Aydoğdu dk.17), Tait, Muhammed Gümüşkaya, Carlo Holse, Emre Kılınç, Ercan Kara
Yedekler: Jakub Szumski, Alim Öztürk, Nanu, Olivier Ntcham, Schindler, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Mouandilmadji, Gaetan Laura
Teknik Direktör: Markus Gisdol - İSTANBUL