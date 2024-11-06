Trendyol Süper Lig'in 12. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor. 8-10 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Maç programı ve hakem atamaları haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 8 Kasım Cuma, 9 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 12. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:
8 Kasım Cuma
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen
9 Kasım Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
10 Kasım Pazar
13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL