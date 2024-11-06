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Trendyol Süper Lig'in 12. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor. 8-10 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Maç programı ve hakem atamaları haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 8 Kasım Cuma, 9 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 12. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

8 Kasım Cuma

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu

16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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