Haberler

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın 4. hakemi Alpaslan Şen olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Onur Özütoprak ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Sivasspor Futbol Spor Haberler

title