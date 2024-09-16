Trendyol Süper Lig'in 11 haftalık programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların programları açıklandı. Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da, 11. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da, 15. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da, 16. haftadaki Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak.
Süper Lig'in 11 haftalık programı şu şekilde:
7. hafta
27 Eylül Cuma
20.00 Sivasspor - Başakşehir
28 Eylül Cumartesi
16.00 Samsunspor - Göztepe
19.00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa
29 Eylül Pazar
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK
16.00 Trabzonspor - Konyaspor
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
30 Eylül Pazartesi
20.00 Kayserispor - Beşiktaş
BAY: Hatayspor
8. hafta
4 Ekim Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK
16.00 Göztepe - Sivasspor
19.00 Başakşehir - Kayserispor
19.00 Hatayspor - Trabzonspor
6 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - Eyüpspor
16.00 Adana Demirspor - Samsunspor
19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - Alanyaspor
BAY: Fenerbahçe
9. hafta
19 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Gaziantep FK
16.00 Trabzonspor - Başakşehir
19.00 Eyüpspor - Göztepe
19.00 Antalyaspor - Galatasaray
20 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Hatayspor
16.00 Beşiktaş - Konyaspor
19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Fenerbahçe
21 Ekim Pazartesi
20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor
BAY: Adana Demirspor
10. hafta
25 Ekim Cuma
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor
26 Ekim Cumartesi
13.30 Hatayspor - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor
27 Ekim Pazar
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK
28 Ekim Pazartesi
17.00 Başakşehir - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Beşiktaş
BAY: Çaykur Rizespor
11. hafta
1 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK - Göztepe
2 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
3 Kasım Pazar
13.30 Konyaspor - Başakşehir
16.00 Eyüpspor - Hatayspor
16.00 Bodrum FK - Alanyaspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
BAY: Galatasaray
12. hafta
8 Kasım Cuma
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor
9 Kasım Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Bodrum FK
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
10 Kasım Pazar
13.30 Göztepe - Konyaspor
16.00 Galatasaray - Samsunspor
19.00 Başakşehir - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor
BAY: Alanyaspor
13. hafta
23 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
16.00 Kayserispor - Fenerbahçe
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir
19.00 Bodrum FK - Galatasaray
24 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 Konyaspor - Hatayspor
16.00 Samsunspor - Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Göztepe
25 Kasım Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
BAY: Antalyaspor
14. hafta
29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor - Bodrum FK
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor
19.00 Başakşehir - Göztepe
19.00 Alanyaspor - Trabzonspor
1 Aralık Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Eyüpspor
2 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor - Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK
BAY: Kasımpaşa
15. hafta
6 Aralık Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
7 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
8 Aralık Pazar
13.30 Eyüpspor - Samsunspor
16.00 Kayserispor - Alanyaspor
16.00 Sivasspor - Galatasaray
19.00 Başakşehir - Hatayspor
9 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
BAY: Bodrum FK
16. hafta
13 Aralık Cuma
20.00 Bodrum FK - Sivasspor
20.00 Kasımpaşa - Eyüpspor
14 Aralık Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
19.00 Alanyaspor - Gaziantep FK
15 Aralık Pazar
13.30 Hatayspor - Göztepe
16.00 Antalyaspor - Kayserispor
19.00 Fenerbahçe - Başakşehir
16 Aralık Pazartesi
19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
21.00 Galatasaray - Trabzonspor
BAY: Samsunspor
17. hafta
20 Aralık Cuma
20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe
21 Aralık Cumartesi
16.00 Sivasspor - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Alanyaspor
22 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
16.00 Kayserispor - Galatasaray
19.00 Trabzonspor - Bodrum FK
23 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor - Adana Demirspor
20.00 Başakşehir - Kasımpaşa
BAY: Konyaspor - İSTANBUL