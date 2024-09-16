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Trendyol Süper Lig'in 11 haftalık programı açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların programları açıklandı. Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da, 11. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da, 15. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da, 16. haftadaki Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak.

Süper Lig'in 11 haftalık programı şu şekilde:

7. hafta

27 Eylül Cuma

20.00 Sivasspor - Başakşehir

28 Eylül Cumartesi

16.00 Samsunspor - Göztepe

19.00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa

29 Eylül Pazar

16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK

16.00 Trabzonspor - Konyaspor

19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

30 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Beşiktaş

BAY: Hatayspor

8. hafta

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK

16.00 Göztepe - Sivasspor

19.00 Başakşehir - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Trabzonspor

6 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - Eyüpspor

16.00 Adana Demirspor - Samsunspor

19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

19.00 Galatasaray - Alanyaspor

BAY: Fenerbahçe

9. hafta

19 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor - Gaziantep FK

16.00 Trabzonspor - Başakşehir

19.00 Eyüpspor - Göztepe

19.00 Antalyaspor - Galatasaray

20 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Hatayspor

16.00 Beşiktaş - Konyaspor

19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa

19.00 Samsunspor - Fenerbahçe

21 Ekim Pazartesi

20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor

BAY: Adana Demirspor

10. hafta

25 Ekim Cuma

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

19.00 Göztepe - Trabzonspor

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK

28 Ekim Pazartesi

17.00 Başakşehir - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

BAY: Çaykur Rizespor

11. hafta

1 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK - Göztepe

2 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor

16.00 Kayserispor - Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

3 Kasım Pazar

13.30 Konyaspor - Başakşehir

16.00 Eyüpspor - Hatayspor

16.00 Bodrum FK - Alanyaspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

4 Kasım Pazartesi

20.00 Samsunspor - Antalyaspor

BAY: Galatasaray

12. hafta

8 Kasım Cuma

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor

9 Kasım Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK

16.00 Hatayspor - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

10 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - Konyaspor

16.00 Galatasaray - Samsunspor

19.00 Başakşehir - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - Sivasspor

BAY: Alanyaspor

13. hafta

23 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

16.00 Kayserispor - Fenerbahçe

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir

19.00 Bodrum FK - Galatasaray

24 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 Konyaspor - Hatayspor

16.00 Samsunspor - Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

25 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

BAY: Antalyaspor

14. hafta

29 Kasım Cuma

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

30 Kasım Cumartesi

13.30 Samsunspor - Bodrum FK

16.00 Adana Demirspor - Konyaspor

19.00 Başakşehir - Göztepe

19.00 Alanyaspor - Trabzonspor

1 Aralık Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Eyüpspor

2 Aralık Pazartesi

20.00 Hatayspor - Beşiktaş

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

BAY: Kasımpaşa

15. hafta

6 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

7 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

8 Aralık Pazar

13.30 Eyüpspor - Samsunspor

16.00 Kayserispor - Alanyaspor

16.00 Sivasspor - Galatasaray

19.00 Başakşehir - Hatayspor

9 Aralık Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

BAY: Bodrum FK

16. hafta

13 Aralık Cuma

20.00 Bodrum FK - Sivasspor

20.00 Kasımpaşa - Eyüpspor

14 Aralık Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

19.00 Alanyaspor - Gaziantep FK

15 Aralık Pazar

13.30 Hatayspor - Göztepe

16.00 Antalyaspor - Kayserispor

19.00 Fenerbahçe - Başakşehir

16 Aralık Pazartesi

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

21.00 Galatasaray - Trabzonspor

BAY: Samsunspor

17. hafta

20 Aralık Cuma

20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe

21 Aralık Cumartesi

16.00 Sivasspor - Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Alanyaspor

22 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

16.00 Kayserispor - Galatasaray

19.00 Trabzonspor - Bodrum FK

23 Aralık Pazartesi

20.00 Hatayspor - Adana Demirspor

20.00 Başakşehir - Kasımpaşa

BAY: Konyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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