Trendyol Süper Lig İlk Yarısının Önemli Maç Tarihleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7-16. hafta maçlarının programını açıklarken, ligin ilk devresindeki önemli karşılaşmaların tarihi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre önemli maçların programı şöyle:

8. hafta

4 Ekim Cumartesi:

20.00 Galatasaray- Beşiktaş (RAMS Park)

11. hafta

1 Kasım Cumartesi:

20.00 Galatasaray- Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

20.00 Beşiktaş- Fenerbahçe (Tüpraş)

14. hafta

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe- Galatasaray (Chobani)

16. hafta

14 Aralık Pazar:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)