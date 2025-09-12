Haberler

Trendyol Süper Lig İlk Yarısının Önemli Maç Tarihleri Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihlerini açıkladı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yer aldığı heyecan dolu karşılaşmaların detayları duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7-16. hafta maçlarının programını açıklarken, ligin ilk devresindeki önemli karşılaşmaların tarihi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre önemli maçların programı şöyle:

8. hafta

4 Ekim Cumartesi:

20.00 Galatasaray- Beşiktaş (RAMS Park)

11. hafta

1 Kasım Cumartesi:

20.00 Galatasaray- Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

20.00 Beşiktaş- Fenerbahçe (Tüpraş)

14. hafta

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe- Galatasaray (Chobani)

16. hafta

14 Aralık Pazar:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.