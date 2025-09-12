Trendyol Süper Lig İlk Yarısının Önemli Maç Tarihleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihlerini açıkladı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yer aldığı heyecan dolu karşılaşmaların detayları duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7-16. hafta maçlarının programını açıklarken, ligin ilk devresindeki önemli karşılaşmaların tarihi de belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre önemli maçların programı şöyle:
8. hafta
4 Ekim Cumartesi:
20.00 Galatasaray- Beşiktaş (RAMS Park)
11. hafta
1 Kasım Cumartesi:
20.00 Galatasaray- Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
20.00 Beşiktaş- Fenerbahçe (Tüpraş)
14. hafta
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe- Galatasaray (Chobani)
16. hafta
14 Aralık Pazar:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor