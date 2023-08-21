Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Sivasspor: 3 (Maç Sonucu)
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Sivasspor'a sahasında 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Sivasspor'a sahasında 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Bikel'in pasını Gradel tek vuruşla Furkan'a bıraktı, meşin yuvarlağı önünde bulan Furkan'ın yerden düzgün şutu ağlarla buluştu. 1-2
59. dakikada Sivassporlu N'jie'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruş savunmada Djilobodji'ye çarparak kornere çıktı.
66. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışından topla buluşan Max Gradel'in set şutunu Sivas kalecisi Ali Şaşal son anda kornere çeldi.
67. dakikada Gaziantep FK'nın Gradel ile sol köşeden kullandığı kornerde topa iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu üst direkten döndü.
73. dakikada M'Bakata'nın sağ kanattan ceza sahası içine tehlikeli ortasını Sivas kalecisi Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.
83. dakikada Sivasspor'un kontra atağında Saiz'in pasıyla savunma arkasında topla buluşan N'Jie'nin penaltı noktasına attığı ara pasında Rodrigues topu filelere gönderdi. 1-3
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Bilal Gölen
Gaziantep FK: Batuhan Şen, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Papy Djilobodji, Khacef, Marko Jevtovic, Furkan Soyalp (Ogün Özçiçek dk. 85), Luka Stankovski (Janio Bikel dk. 46), Mustafa Eskihellaç, Max Gradel (Valmir Veliu dk. 85), Lazar Markovic (Brayan Riascos dk. 46)
Yedekler: Mustafa Burak, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Ulaş Zengin, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Erdal Güneş
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Murat Paluli dk. 89), Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Keita dk. 89), Emrah Başsan ((Hakan Arslan dk. 90), Samu Saiz (Emre Gökay dk. 90), Rodrigues, N'jie (Kvet dk. 85)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Appindangoye, Muhammet Dursun, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak,
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Furkan Soyalp (dk. 50) (Gaziantep FK), Saiz (dk. 11), Caner Osmanpaşa (dk. 43), Rodrigues (dk. 83) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Arda Kızıldağ, Luka Stankovski, Khacef, Bikel, Jevtovic (Gaziantep FK), Caner Osmanpaşa, Charisis, Camara, Rodrigues (Sivasspor) - GAZİANTEP