Gaziantep FK ve Trabzonspor'un Karşılaşmasında İlk 15 Dakika Golsüz Geçti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor ile mücadele ediyor. Maçın ilk 15 dakikası her iki takım için de golsüz eşitlikle geçildi. Taraftarlar heyecanla gol beklerken, iki ekip de puan almak için çaba sarf ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor