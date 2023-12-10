Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlkyarı)
11. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye sert şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol altına aldı.
16. dakikada Trabzonspor'un Bakasetas ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.
31. dakikada sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortaya arkada direkte Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita topu çizgiden çıkardı.
34. dakikada Markovic'in ceza sahasına pasında meşin yuvarlakla buluşan Dragus'un sol çaprazdan çektiği şut üstten auta çıktı.
36. dakikada Visca'nın sağ kanatta rakibini çalımladıktan sonra attığı pasla buluşan Trezeguet'in şutunu kaleci Nita kurtardı.
39. dakikada Trezeguet'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.
40. dakikada Trezeguet'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.
44. dakikada Visca'nın ortasında kale önünde Onuachu'nun şutu kaleci Nita'da kaldı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Emin Tuğral, Gökhan Bilir
Gaziantep Fk : Nita, Mustafa Eskhellaç, N'koulou, Papy Djilobodji, Junior Morais, Ogün Özçiçek, Janio Bikel, Oğulcan Çağlayan, Lazar Markovic, Maxim, Denis Dragus
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Arda Kızıldağ, Marko Jevtovic, İlker Karakaş, Ertuğrul Ersoy, Salem M'Bakata, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Jose Brayan Riascos Valencia, Albian Ajeti
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Denswil, Mendy, Larsen, Berat Özdemir, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi, Taxiarchis Fountas, Dimitrios Kourmpelis, Umur Güneş, Mehmet Can Aydın, Tonio Teklic, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı Kart: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) - GAZİANTEP