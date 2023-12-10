Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlkyarı)

11. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye sert şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol altına aldı.

16. dakikada Trabzonspor'un Bakasetas ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.

31. dakikada sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortaya arkada direkte Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita topu çizgiden çıkardı.

34. dakikada Markovic'in ceza sahasına pasında meşin yuvarlakla buluşan Dragus'un sol çaprazdan çektiği şut üstten auta çıktı.

36. dakikada Visca'nın sağ kanatta rakibini çalımladıktan sonra attığı pasla buluşan Trezeguet'in şutunu kaleci Nita kurtardı.

39. dakikada Trezeguet'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

40. dakikada Trezeguet'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

44. dakikada Visca'nın ortasında kale önünde Onuachu'nun şutu kaleci Nita'da kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Emin Tuğral, Gökhan Bilir

Gaziantep Fk : Nita, Mustafa Eskhellaç, N'koulou, Papy Djilobodji, Junior Morais, Ogün Özçiçek, Janio Bikel, Oğulcan Çağlayan, Lazar Markovic, Maxim, Denis Dragus

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Arda Kızıldağ, Marko Jevtovic, İlker Karakaş, Ertuğrul Ersoy, Salem M'Bakata, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Jose Brayan Riascos Valencia, Albian Ajeti

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Denswil, Mendy, Larsen, Berat Özdemir, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi, Taxiarchis Fountas, Dimitrios Kourmpelis, Umur Güneş, Mehmet Can Aydın, Tonio Teklic, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı Kart: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Trabzonspor Gaziantep Süper Lig Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title