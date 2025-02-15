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Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Sivasspor'un İlk 20 Dakikası 0-0 Beraberlikte Geçti

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikasında takımlar karşılıklı ataklarla maçta dengeyi korudu ve skor 0-0 eşitliğinde ilerliyor. Taraftarlar, her iki takımın da galibiyet hedefiyle çıktığı bu heyecan dolu mücadeleyi yakından takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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