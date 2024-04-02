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Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor)

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Hatayspor Süper Lig Futbol Spor Haberler

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