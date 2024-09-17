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Galatasaray, Gaziantep FK'ya Karşı 1-0 Önde

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk 20 dakikasında Galatasaray, 1-0'lık üstünlük sağladı. Maçın ilerleyen dakikalarında neler olacağı merakla bekleniyor. İstanbul'da gerçekleşen bu mücadele, ligdeki sıralamayı etkileme potansiyeline sahip.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray Futbol Spor

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