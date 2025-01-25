Galatasaray ve Konyaspor'un Maçında İlk 15 Dakika Golsüz Geçti
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünden itibaren 15 dakikada iki takım da gol bulamadı ve mücadele golsüz eşitlikle sürüyor. Taraftarlar, İstanbul'da futbol heyecanını büyük bir merakla izliyor.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor