Galatasaray ve Kayserispor, Süper Lig'de Golsüz Beraberlikte 15 Dakikayı Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Galatasaray, Kayserispor ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünden sonra ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. İki takım da bu derbide galibiyet için yoğun çaba sarf ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor