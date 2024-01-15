Galatasaray ve Kayserispor 20. haftada berabere kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelede 15 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi. İstanbul'da oynanan karşılaşmada her iki takım da galibiyet golünü bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelede 15 dakika golsüz eşitlik ile geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor