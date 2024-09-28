Galatasaray ve Kasımpaşa, Süper Lig'de Golsüz Beraberlik Yaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile mücadele ediyor. Maçın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. İstanbul'da oynanan karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor ve taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor