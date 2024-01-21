Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Samsunspor: 0 (Maç devam ediyor)
Abone Ol
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk 15 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. Fenerbahçe, bu galibiyetle üst sıralardaki yerini korudu.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor