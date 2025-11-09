Fenerbahçe - Kayserispor Maçı Golsüz Başladı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. İki ekibin de galibiyet hedeflediği bu karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. İstanbul'da gerçekleşen bu önemli maçta takımların performansları merakla bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor