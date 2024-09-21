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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 6. Haftada Başladı

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 6. Haftada Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlıyor. Maçın ilk 15 dakikası geçilmesine rağmen henüz gol atılamadı ve durum golsüz eşitlikle sürüyor. İki takım da galibiyet için mücadele ederken, taraftarlar statta büyük bir destek veriyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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