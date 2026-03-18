Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Muçi'nin sol taraftan yaptığı ortada direkt olarak kaleye yönelen topu kaleci Felipe son anda kornere çeldi.

36. dakikada sağ taraftan Muçi'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyondaki Nwaiwu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Denis Radu, Mateusz Legowski, Angel Torres, Metehan Altunbaş, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Luccas Claro, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Arda Yavuz, Raux Yao, Ismaila Manga, Taşkın İlter, Lenny Pintor, Abdou Sy

Teknik Direktör: Atila Gerin

Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Mathias Lovik, Oleksandr Zubkov, Christ Oulai, Jabol Folcarelli, Ernest Muçi, Umut Nayir, Paul Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Onuralp Çakıroğlu, Wagner Pina, Anthony Nwakaeme, Felipe Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

