Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada savunmadan topu kapan Draguş'un ceza yayı sol çaprazından yaptığı vuruşta top, kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas önünden Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Lis'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.

90+7. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba ile kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmadan seken top yay üzerinde Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

90+7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ampem'in ortasında yakın mesafeden Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'te kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan (Mateusz Legowski dk. 55), Kerem Demirbay (Taşkın İlter dk. 85), Svit Seslar (Emre Akbaba dk. 68), Umut Meraş (Serdar Gürler dk. 68), Dennis Draguş (Prince Ampem dk. 85), Mame Thiam

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Halil Akbunar, Umut Bozok

Teknik Sorumlu: Atila Gerin

Göztepe: Mateusz Lis, Allan Godoi Santos, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 86), Rhaldney (Ahmed Ildız dk. 86), Anthony Dennis, Cherni, Erkan Bekiroğlu (Novatus Miroshi dk. 63), Juan (İsmail Köybaşı dk. 86), Janderson (Ibrahim Sabra dk. 76)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Tibet Durakçay

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar: Mame Thiam, Umut Meraş (Eyüpspor), Anthony Dennis (Göztepe) - İSTANBUL

