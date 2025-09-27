Eyüpspor ve Göztepe'nin İlk Yarıda Golü Yok
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda iki takım da pozisyonlar buldu ancak net bir gol atma başarısı gösteremedi. Stat: Recep Tayyip Erdoğan. Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada kaleci Marcos Felipe'nin kısa düşen pasında Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hızla sol kanattan ilerleyen Draguş, topu çekerek kale önüne yerden ortaladı. Thiam'ın dokunmak istediği top az farkla uzak direk dibinden dışarı gitti.
38. dakikada sol taraftan kullanılan taç sonrası savunmadan sekerek havalanan topu alan Juan'ın sert vuruşunda kale önünde Godoi Santos kafayı vurdu. Kaleci Felipe'nin kurtarışı sonrasında meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonunda devamında Santos'un vuruşunda kale önünde Mujakic, meşin yuvarlağa ayak koydu.
Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Svit Seslar, Umut Meraş, Dennis Draguş, Mame Thiam
Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Serdar Gürler, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Prince Ampem, Umut Bozok
Teknik Sorumlu: Atila Gerin
Göztepe: Mateusz Lis, Allan Godoi Santos, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Anthony Dennis, Cherni, Erkan Bekiroğlu, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Novatus Miroshi, Ibrahim Sabra, Tibet Durakçay
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı kartlar: Mame Thiam, Umut Meraş (Eyüpspor), Anthony Dennis (Göztepe) - İSTANBUL