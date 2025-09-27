Haberler

Eyüpspor ve Göztepe'nin İlk Yarıda Golü Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda iki takım da pozisyonlar buldu ancak net bir gol atma başarısı gösteremedi. Stat: Recep Tayyip Erdoğan. Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

31. dakikada kaleci Marcos Felipe'nin kısa düşen pasında Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hızla sol kanattan ilerleyen Draguş, topu çekerek kale önüne yerden ortaladı. Thiam'ın dokunmak istediği top az farkla uzak direk dibinden dışarı gitti.

38. dakikada sol taraftan kullanılan taç sonrası savunmadan sekerek havalanan topu alan Juan'ın sert vuruşunda kale önünde Godoi Santos kafayı vurdu. Kaleci Felipe'nin kurtarışı sonrasında meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonunda devamında Santos'un vuruşunda kale önünde Mujakic, meşin yuvarlağa ayak koydu.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Svit Seslar, Umut Meraş, Dennis Draguş, Mame Thiam

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Serdar Gürler, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Prince Ampem, Umut Bozok

Teknik Sorumlu: Atila Gerin

Göztepe: Mateusz Lis, Allan Godoi Santos, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Anthony Dennis, Cherni, Erkan Bekiroğlu, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Novatus Miroshi, Ibrahim Sabra, Tibet Durakçay

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar: Mame Thiam, Umut Meraş (Eyüpspor), Anthony Dennis (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'da Busquets'e veda

Arda'dan eski arkadaşına veda
Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak

Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.