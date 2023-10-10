Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşma sağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Gisdol'ün Bundesliga'da görev aldığı Hoffenheim, Hamburg ve Köln kulüplerinde 200'ün üzerinde maça çıktığı belirtildi.

Gisdol'ün, milli maç arası nedeniyle yarın Antalya'da başlayacak kampta takımın başında olacağı kaydedildi.