Trendyol Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile Göztepe'nin İlk Yarısı Beraberlik İle Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı ilk yarıda golsüz berabere tamamlandı. Kayserispor'un ve Göztepe'nin yakaladığı pozisyonlar sonuçsuz kaldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Selim Şenöz

Zecorner Kayserispor : Ourcan Piri, Ramazan Civelek, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan Toköz, Mane (Dk. 43 Opoku), Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Göztepe: Lis,Taha Altıkadeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Sarı kartlar: Dk. 13 Dennis (Göztepe), 45+1 Dorukhan Toköz (???????Zecorner Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

21. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arasında iyi yükselen Göztepeli Heliton'un kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

34. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Mane'nin şutunda kaleci soluna uzanarak topu çeldi. Dönen topu takip eden Mendes'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
