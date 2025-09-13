Trendyol Süper Lig'de Yurt Dışından Yapılan Transferler

Haberler

2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig takımları, kadrolarına 213 oyuncu kattı. Bu oyunculardan 149'u yurt dışından, 64'ü ise Türkiye'den transfer edildi. Kocaelispor, en fazla yurt dışı oyuncu transfer eden takım oldu.

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde tercihlerini yurt dışından kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Süper Lig'in 18 kulübü, yaz transfer döneminde kadrolarına 213 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 149'u yurt dışından gelirken 64'ü ise Türkiye'den alındı.

En fazla ithali Kocaelispor yaptı

Süper Lig takımlarından yurt dışından en fazla oyuncuyu ligin yeni ekibi Kocaelispor getirdi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 18 transferle güçlendiren yeşil-siyahlı takım, bu futbolculardan 3'ünü Türkiye'den, 15'ini ise yurt dışından aldı.

Transferde yurt içinden en az takviye yapan ekipler ise Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor ve Samsunspor oldu.

Bu ekipler yaz transfer döneminde yaptıkları takviyelerde yurt içinden yalnızca birer oyuncuyu kadrolarına dahil etti.

17 Türk ülkesine döndü

Takımlar, yurt dışından 17 Türk futbolcuyu getirdi. Yurt dışından alınan 149 futbolcunun 17'sini Türk vatandaşları isimler oluşturdu.

Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın, Abdülkadir Ömür, Baran Moğultay, Serdar Dursun, Bertuğ Yıldırım, Doğan Alemdar, Berkay Aslan, Doğukan Sinik, Tuğra Turhan, Taylan Bulut, Tiago Çukur, Yusuf Kabadayı, Emir Bars ve Luca Stancic, yeni sezonda kulüplerin transfer çalışmaları kapsamında ülkeye geldi.

Sayılar

Ligdeki takımlara göre yurt dışı ve yurt içinden alınan futbolcuların sayıları şöyle:

Takım

Yurt dışı

Yurt içi

Kocaelispor

15

3

Antalyaspor

13

4

Gençlerbirliği

12

6

Beşiktaş

10

2

Samsunspor

10

1

Fenerbahçe

9

1

Başakşehir

9

3

Alanyaspor

8

5

Gaziantep FK

8

5

Göztepe

7

2

Kasımpaşa

7

4

Trabzonspor

7

1

Eyüpspor

7

9

Fatih Karagümrük

6

5

Kayserispor

6

7

Konyaspor

6

1

Çaykur Rizespor

6

4

Galatasaray

3

1

Transferde tercih İtalya

Süper Lig takımları, transferde en fazla İtalya'da top koşturan futbolcuları tercih etti.

Takımlar, İtalyan kulüplerinden 20 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi.

İtalya'yı 19 transferle İngiltere ve 16'şar transferle Almanya ile Fransa takip etti.

Kulüplerin yurt dışından yaptığı transferlerde futbolcuların bonservisini elinde bulunduran takımların ülkelerine göre sıralaması şöyle:

Ülkeler

Sayı

İtalya

20

İngiltere

19

Almanya, Fransa

16

Portekiz

11

Brezilya

8

Suudi Arabistan

5

İsviçre, Rusya, Hollanda, Sırbistan, Senegal

4

İskoçya, Belçika, Avusturya

3

Norveç, Çekya, Katar

2

İsveç, Yunanistan, Fildişi Sahili, Arjantin, Gürcistan, Bosna Hersek, İspanya, Macaristan, Moldova, Ürdün, Tunus, Danimarka, Hırvatistan, Ukrayna, İran, Romanya, Slovakya, Polonya, İsrail

1

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
