Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Kocaelispor Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı hiçbir gol olmayarak 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19.dakikada Savic'in uzun pasında topla birlikte ceza sahasına giren Olaigba'nın sol çaprazdan vuruşunda top yan ağalarda kaldı.

27.dakikada Olaigba'nın sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlar üstten auta çıktı.

31.dakikada Nonge Boende sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Yerden kale sahası içine bıraktığı topu iyi takip eden Petkovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

38.dakikada Olaigba'nın ceza sahasına ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Alican Alp

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Mendy, Visca, Muhammet Cham, Ozan Tufan, Sikan, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Arif Boşluk, Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Wieteska (Djiksteel dk. 21), Appindangoye, Haidara, Samet Yalçın, Cafumana, Nonge Boende, Mendes, Oğulcan Çağlayan, Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Daniel Agyei, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Onur Öztanga, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı Kart: Nwakaeme (Trabzonspor) - TRABZON

