Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza çizgisi üzerinden Olaigbe'nin vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

17. dakikada son çizgiye inen Winck'in içeri çevirdiği topu kaleci Onana uzaklaştırdı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Trabzonspor: Onana, Pina, Mathias Lovik, Nwuiwu, Batagov, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Augusto

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Bouchouari, Nwaekeme, Okay Yokuşlu, Onuachu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck Neto, Franca, Opoku, Frimpong, Ben Ouanes, Kerem Demirbay, Mamadou Fall, İrfan Can Kahveci, Diabeta, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Emre Yanar, Adem Arous, Cem Üstündağ, Cafu, Yusuf Barasi, Kamil Ahmet Çörekçi, Cenk Tosun, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Pape Habib Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kart: Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Kasımpaşa) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
