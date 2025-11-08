Haberler

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Alanyaspor Beraberlik Elde Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Trabzonspor'un golü Onuachu'dan gelirken, Alanyaspor'un eşitlik golünü Hagi attı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada Ianis Hagi'nin uzak mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

80. dakikada sağ kanattan gönderilen ortaya arka direkte Visca dokunamadı.

90. dakikada Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Erdem Mertoğlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Sikan dk. 76), Folcarelli, Olulai (Visca dk. 76), Zubkov, Augusto (Arif Boşluk dk. 69), Olaigbe (Muçi dk. 60), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Boran Başkan, Cihan Çanak

Teknik Direktör. Fatih Tekke

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Ianis Hagi (İzzet Çelik dk. 89), Gaius Makouta (Janvier dk. 89), Maestro, Elia Meschack (İbrahim Kaya dk. 72), Ui-jo Hwang, (Uchenna Ogundu dk. 72), Ruan (Enis Keskin dk. 36)

Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Bruno Viana, Efecan Karaca

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Onuachu (dk. 17) (Trabzonspor), Ianis Hagi (dk. 74) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hadergjonaj, Enis Keskin (Alanyaspor), Olulai (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.